BOSS ES-5 EFFECT SWITCHING SYSTEM

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商品詳細
2018年に購入してそれからずっと使用していました。ボードに組み込んで使用していたため、ある程度のスレや小さな傷もございますが、動作は正常です。裏にマジックテープが付いています。箱はございません。【付属品】・電源アダプタ・説明書ご不明点はお気軽に質問してください。※時間帯によってはすぐに返信できない場合がありますので予めご了承ください。※ゆうゆうメルカリ便で発送しますので土日祝日の発送はできません。
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