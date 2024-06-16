♡ マイケルコース ミニ クロスボディ 2wayバッグ MK ♡

◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦ご覧いただきありがとうございます✩*¨̮✅送料無料*✲゜*。✅即購入可能です☆*゜✅購入前にプロフィールをご一読ください◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦•◦マイケルコースの2wayミニバッグです✦︎2.3回使用したのち自宅保管しておりました。もう出番がなさそうなのでどなたかにお譲りします。＊サイズ(大体)高さ17cm、横幅15cm、マチ6cm内側カードポケット×3付属品はショルダーベルトのみです。購入時のショッパー紙袋などは捨ててしまいましたのでプチプチに包んで発送いたします。全体的に傷や汚れはなく美品だと思います♪詳しくは画像にてご判断ください。あくまで中古品にご理解いただける方でよろしくお願いします。



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