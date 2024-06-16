【美品】カルティエ パンテール ハンドバッグ ゴールド金具 レザー フラップ 黒

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商品詳細
○アイテムCartierカルティエハンドバッグ手提げ鞄パンテールオールレザーゴールド金具ロゴ刻印パンサービンテージvintageヴィンテージブラック黒フォーマル高級感◎○仕様フラップ開閉ファスナーポケット×1オープルポケット×1○サイズタテ20cmヨコ22〜25cmマチ7.5cmハンドル本体まで高さ約10cm平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。○状態よく見ると僅かなスレや小キズが御座いますが、使用にあたり目立たず気になりません。全体的に美品ですので、まだまだ長く御愛用頂けます。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。○カラーブラック黒○素材レザーゴールド金具○付属品カード○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※他フリマサイトでも掲載しておりますので、急遽削除する場合がございます。ご検討されておりましたら、お早めのご購入、もしくはお声掛けをお願い致しております。管理番号 033AB63
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http://narcologia.ru/goods/preference73738.html
http://narcologia.ru/goods/passionate95113.html
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