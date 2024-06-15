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santagostino サンタゴスティーノ ハンドバッグ
商品番号 B26889801672
商品名

santagostino サンタゴスティーノ ハンドバッグ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 9,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10/17、お値下げしました】イタリア製　santagostinoサンタゴスティーノオーストリッチ中にポケット2つショルダーベルト付きカラー＝グレーサイズ（素人が計ったので誤差はご容赦ください）横（底）26.0高さ21.0まち（底）9.0持ち手高さ12.0単位はセンチメートルです。あべの近鉄百貨店で購入しました。購入金額は70万ほどだったと思います。引越しするので断捨離中のため出品します。使用感がありますがまだまだ使えます。ペットや喫煙者はおりませんが神経質な方の購入はご遠慮ください。素材···オーストリッチ(本革)
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