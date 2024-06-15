

ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース



ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース

【ご購入前にプロフご一読ください☺︎】ハウスオブロータス｜スタンドネックシャツワンピースHOUSEOFLOTUSシャツワンピース色はブラウンです。ワッフルのような凹凸のあるコットン100％の生地を使用しています。サイドスリット仕立て。ゆったりとしたデザインです。配送方法は未定ですが、番号追跡ができる方法でお送りします。【状態】2,3回の着用です。程度良好かと思います。【SIZE】丈121、肩幅60、袖丈51、身幅69*お値下げはしておりません。すみません。即買いokです♪