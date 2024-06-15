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商品詳細
【ご購入前にプロフご一読ください☺︎】ハウスオブロータス｜スタンドネックシャツワンピースHOUSEOFLOTUSシャツワンピース色はブラウンです。ワッフルのような凹凸のあるコットン100％の生地を使用しています。サイドスリット仕立て。ゆったりとしたデザインです。配送方法は未定ですが、番号追跡ができる方法でお送りします。【状態】2,3回の着用です。程度良好かと思います。【SIZE】丈121、肩幅60、袖丈51、身幅69*お値下げはしておりません。すみません。即買いokです♪
http://narcologia.ru/goods/smear127104.html
http://narcologia.ru/goods/pompous246823.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion50378.html
ハウス オブ ロータス｜スタンドネック シャツワンピース
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