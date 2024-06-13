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ポロバイラルフローレン　ボウタイブラウス　シルク100% ブラック
商品番号 P22120427377
商品名

ポロバイラルフローレン　ボウタイブラウス　シルク100% ブラック
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます(^^)即購入大歓迎です。コメントのやりとり中でも、先に購入手続きをされた方を優先させていただきます。ご購入・お支払い後1〜2日以内に発送するよう心がけております。■商品説明POLOBYRALPHLAUREN　ポロバイラルフローレンボウタイブラウスシルク100%サイズ:XS色:黒　ブラック素材:絹100%○状態目立った傷や汚れもなく、比較的綺麗な状態です◎○寸法（約/cm）肩幅46身幅56着丈後ろ65袖丈63
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