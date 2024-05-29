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【美品】バーバリーロンドン 半袖シャツ ノバチェック ロゴ刺繍 大きいサイズ 白
商品番号 T39589290184
商品名

【美品】バーバリーロンドン 半袖シャツ ノバチェック ロゴ刺繍 大きいサイズ 白
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BURBERRYLONDONバーバリーロンドン襟元にノバチェックが施され、胸元にワンポイントでロゴ刺繍が入ったバーバリーらしい半袖シャツです。希少な大きいサイズになります。【状態】多少の使用感はありますが、特に目立った傷汚れ無く状態良好です。首元の黄ばみも特に感じません。【カラー】ホワイト白【サイズ】表記15(XL-3L相当)着丈：66cm身幅：56cm肩幅：43cm袖丈：26cm【素材】コットン綿100%即購入歓迎値段交渉お気軽にどうぞ。宜しくお願い致します。#BURBERRY#バーバリー白シャツフォーマルビジネスカジュアルノヴァチェック
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