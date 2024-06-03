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90年代　レース襟ブラウス　フリーサイズ
商品番号 O33225196297
商品名

90年代　レース襟ブラウス　フリーサイズ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レースの襟が綺麗なフォーマルブラウス。結婚式の二次会やプロフィール写真に最適！ブルーグレーの微妙な色合いが上品です。肩幅42cm着丈　　63cmバスト　100cmゆったりとブラウジングして着るタイプです。
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