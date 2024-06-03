90年代　レース襟ブラウス　フリーサイズ

レースの襟が綺麗なフォーマルブラウス。結婚式の二次会やプロフィール写真に最適！ブルーグレーの微妙な色合いが上品です。肩幅42cm着丈 63cmバスト 100cmゆったりとブラウジングして着るタイプです。



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