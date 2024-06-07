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新品未使用　People Tree シルクフレンチスリーブブラウス
商品番号 B71389221586
商品名

新品未使用　People Tree シルクフレンチスリーブブラウス
ブランド名 ピープルツリー
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用品で購入したまま、自宅保管しておりました。手織りシルク100%、手書き風のプリントが大人カジュアルに素敵です。販売価格　¥16200税込以下HPより上質で軽やかな手織りシルク素材。ドット状の花と小ぶりな葉っぱを、ふわふわと宙に舞っているような配置にしました。パンツにもスカートにも合わせやすいブラウスです。背面に貝ボタン、シルク100%手洗い可サイズ　Lバスト　114cm裄丈32.5cm着丈61cmヴェリクテクールiciiスタディオクリップネストローブパラスパレス45rpmideeクラスカミナペルホネンマーブルシュッドアンビテックスビュルデサボンプープレなどお好きな方にも素材···シルクカラー···ブルー、ネイビー季節感···春、夏、秋素材···シルク
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