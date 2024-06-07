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- 新品未使用 People Tree シルクフレンチスリーブブラウス
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用品で購入したまま、自宅保管しておりました。手織りシルク100%、手書き風のプリントが大人カジュアルに素敵です。販売価格 ¥16200税込以下HPより上質で軽やかな手織りシルク素材。ドット状の花と小ぶりな葉っぱを、ふわふわと宙に舞っているような配置にしました。パンツにもスカートにも合わせやすいブラウスです。背面に貝ボタン、シルク100%手洗い可サイズ Lバスト 114cm裄丈32.5cm着丈61cmヴェリクテクールiciiスタディオクリップネストローブパラスパレス45rpmideeクラスカミナペルホネンマーブルシュッドアンビテックスビュルデサボンプープレなどお好きな方にも素材···シルクカラー···ブルー、ネイビー季節感···春、夏、秋素材···シルク
http://narcologia.ru/goods/stepchild698252.html
http://narcologia.ru/goods/pompous179023.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox179439.html
手織りシルクフラワープリント フレンチスリーブブラウス ...
手織りシルクフレンチスリーブトップ | オーガニックコットン・フェア ...
シアープリントフレンチスリーブブラウス（リーフ柄）（キャミソール付き） 123308009
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【防シワ・洗える】フリルフレンチスリーブブラウス【sustainable】
PLST - PLST フレンチスリーブブラウス ほぼ未使用の通販 by ねね's ...
AMBIDEX Store △〇100/2ブロード開衿フレンチスリーブ ブラウス(F ...
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