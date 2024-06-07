紺レースに白い綿えり袖ブラウス限定お値引き

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商品詳細
百貨店ショップで購入したものです。２万前後だったと思います。使用回数は少なく襟、袖口は真っ白な状態ですが保管してる間に袖に小さいシミを見つけました。写真から確認ください。5,300→4,700
http://narcologia.ru/goods/marshal849880.html
http://narcologia.ru/goods/assessor739003.html
http://narcologia.ru/goods/diamond992358.html
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