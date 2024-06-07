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【美品】MAISON KITSUNÉ(メゾンキツネ)ポケットTシャツ
商品番号 F80139563853
商品名

【美品】MAISON KITSUNÉ(メゾンキツネ)ポケットTシャツ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。【商品名】MAISONKITSUNÉ(メゾンキツネ)【カラー】NAVY(ネイビー)【サイズ】M【素材】コットン\u003c詳細\u003e-ストレートカット-胸ポケット-クルーネック　　　#出品中のTシャツ\u003cシルエット\u003e-CLASSICPOCKET#出品中のMサイズメゾンキツネのトリコロールフォックスクラシックポケットTシャツです。一度着用しましたが、特に汚れもなく美品です。胸ポケットにトリコロールフォックスの刺繍パッチ付きです！美品ですが、素人保管のため宜しくお願い致します。※ご質問等は、コメントにてお知らせ下さい。　即購入もOKです！カラー…ネイビー袖丈···半袖
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