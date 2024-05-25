HERMES エルメス スカーフ カレ70 パウニー族の首長 マルチカラー



エルメス(Hermes) カレ70 シルクスカーフ PANI LA SHAR PAWNEE パウニー族の首長 マルチカラー



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カレ 70 《プティ・パピエ》



カレ 70 《プティ・パピエ》 | Hermès - エルメス-公式サイト

＊ご覧いただきありがとうございます＊◆商品説明HERMESエルメススカーフカレ70PANILASHARPAWNEEパウニー族の首長シルク100%◆状態汚れは特に見受けられませんでした。目視で確認している為見落としがある可能性がありますがご了承下さい。◆カラーマルチカラー◆サイズ約66cm×66cmその他内容は写真に掲載されているものが全てになります。中古品のため気にされる方はご遠慮ください。即購入可能です。