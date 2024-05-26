porter ポーター　吉田　ショルダーバッグ　マザーズバック　新品　美品　紺

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数年前に頂き物ですが一度も使用していなく自宅保管です。数年自宅保管だったためご了承頂ける方のみご購入頂ければと思います♡収納力抜群で底マチもあり、とても便利です。ミルクやお湯などの保温もできるものもついてます。即購入大歓迎です♡素材···ナイロンカラー···紺色種類···その他ショルダーバッグ