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CHARLES \u0026 KEITH バッグ　カーキ色
商品番号 N37711524298
商品名

CHARLES \u0026 KEITH バッグ　カーキ色
ブランド名 チャールズアンドキース
特別価格 税込 2,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···カーキ公式サイトにて購入。使用する機会が無くクローゼットで保管しておりました。写真撮るために開封しました！今の時期おすすめです！！定価9900円
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