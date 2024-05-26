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ByronLife’sのポシェット　お財布ショルダー　マルチショルダー
商品番号 U36260044112
商品名

ByronLife’sのポシェット　お財布ショルダー　マルチショルダー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ByronLife’sのポシェットオンライン完売商品です正規品です定価¥14,000素材···牛革(本革)種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュsize横16×縦22cmポケットサイズ横11×縦17cm　今年の夏に使用するつもりでしたが届いたのが3ヶ月後で夏が終わってしまっていた為、使用する機会がなく手放す事に致しました。シェルのポケットには携帯が余裕で入ります。写真を撮る為と中のチャックなど不用品ではないかチェックする為に開封したのみで新品未使用です。とても可愛いですよ(*'▽'*)少し大きめなので中に小さく薄めの手帳や鍵なども入りそうです。ストラップは取り外しできて長さも調節できます。何かご質問がありましたらコメントでよろしくお願いします。送らせて頂くときは最後の写真にように開封前の状態と同じような包装で送らせて頂きます。#シェルレザーポシェット#牛皮#お財布ポシェット#スマホポーチ#マルチポシェット
http://narcologia.ru/goods/septet179119.html
http://narcologia.ru/goods/injure252767.html
http://narcologia.ru/goods/recycling166414.html
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