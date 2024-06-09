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新品タグ付　シフォントップス　ベージュ　インナー付　結婚式　フォーマル
商品番号 T73636077370
商品名

新品タグ付　シフォントップス　ベージュ　インナー付　結婚式　フォーマル
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップ購入日常使いからパーティーまで活用できます。内側にインナーがセットになっています。サテン風な光沢があるインナーです。シフォンのプリーツ加工がされていてエレガントです。着丈５９センチ身幅42内側インナーサイズフォーマルにも活用できます季節感···春、夏、秋カラー···ベージュ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/voiceless72759.html
http://narcologia.ru/goods/cotton859961.html
http://narcologia.ru/goods/peroration549915.html

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