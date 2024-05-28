新品　コーチ　COACH ショルダーバッグ

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コーチのショルダーバッグです。昨年6月に購入しましたが使用の機会がなく未使用品になります。傷、汚れ等は見当たりませんがあくまぇ自宅保管ですのでご了承お願い致します。・リファインドペブルレザー・内側に多機能ポケット・ジップトップ開閉、裏地付き・外側にジップポケット・長さ調整可能ストラップ、肩から本体までの長さ53.5cm（ショルダー\u0026斜め掛けの2WAY仕様）・縦24cmx横26.5cmxマチ7cm素材···その他レザー(本革)カラー···ホワイト