ラコステ アメリアショルダーバッグ ハンドバッグ

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2、3回使用しました。金属部分に擦れがありますが、そこまで目立つものではないです。実際の写真は5、6枚目です。既に販売終了しているので、貴重かと思います。即購入○#LACOSTE#ラコステ#ハンドバッグ#バッグ