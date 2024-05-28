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ラコステ アメリアショルダーバッグ ハンドバッグ
商品番号 G37101863065
商品名

ラコステ アメリアショルダーバッグ ハンドバッグ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 7,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2、3回使用しました。金属部分に擦れがありますが、そこまで目立つものではないです。実際の写真は5、6枚目です。既に販売終了しているので、貴重かと思います。即購入○#LACOSTE#ラコステ#ハンドバッグ#バッグ
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