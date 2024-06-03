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新品　ジルスチュアート　JILLSTUARTアンティークがま口折り財布★ピンク
商品番号 V41534834982
商品名

新品　ジルスチュアート　JILLSTUARTアンティークがま口折り財布★ピンク
ブランド名 ジルスチュアート
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JILLSTUART(ジルスチュアート)のアンティークがま口折り財布です。なめらかな触感の上質な革を贅沢に使い、柔らかな印象のリボンをレトロな雰囲気にまとめあげた一品です。ゆらゆらと揺れるティアドロップ型のチャームは取り外し可能です。新品未使用品(箱なし)カラー　ピンク素材　牛革★サイズ★横　約12センチ縦　約9.5センチ厚み　最大約3.3センチ※多少の誤差あり★仕様★ボタン留め二つ折り開閉札入れ×2カード収納×10フリーポケット×4お財布全面ポケット×1がま口小銭入れ×2層小銭入れポケット×1財布形/開け口···がま口
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