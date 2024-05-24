

極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革



極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革 極美品！ MONTOWA モントワ ブルーグリーン 本革 ショルダーバッグ 牛革

即購入大歓迎です。※2点以上のご購入の場合はおまとめ10%割引させて頂きますのでご購入お手続き前にコメントにてお知らせ下さいませ✨全商品ラインナップ#Maの一覧で検索できます♪『MONTOWAモントワ』イタリア製牛革を使用した日本製 ショルダーバッグ 本革レディースバッグです✨キズが付きにくいカーフレザーにフロントのリーフ\u0026ロゴがリュクスなアクセントになった本革ショルダーバッグ✨見た目よりもしっかりと物が入る上に軽量‼︎内外ポケットが複数備わり、小物も整理して収納できます✨シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、キズが付きにくく とても軽いのでご旅行 リゾートシーンも◎✨秋の行楽シーズンに重宝するはず✨2泊3日旅行で1回使用のみの極美品です。どなたかのお役に立てましたら幸いです✨※薄型宅配便コンパクトで発送致します。薄くして発送します。予めご了承願います。【素材】 カーフレザー 牛革 本革カラー：ブルーグリーン 秋らしい綺麗色✨脱着不可ストラップ【収納】外ポケット×2内ポケット×1【状態】特筆マイナス事項無くとても綺麗な状態です。【サイズ】横幅 27縦幅 19奥行 3ストラップ長さ約105調整可能✨付属品無し合わせたスカートは『アクアスキュータム(売切)』。デニムジャケットは『ラルフローレン(売切)、アクアスキュータム』。スウェットブルゾンは『アディダス(売切)』ワンピースは『DKNYダナキャラン(売切)』新品ではございませんので神経質な方はご購入ご遠慮下さいませ。他にもバッグや靴、レディース以外のアパレル などファッション小物を出品中です,#Maの小物 で検索してみて下さい♪