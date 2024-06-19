★値下げ★早い者勝ち★【茶道具】湯釜　風炉　五徳　灰ならしの４点セット　しおり付

ご覧頂きありがとうございます。★他にも出品しておりますので、早い者勝ちです。とてもお買い得の湯釜セットです。南部茶の湯釜セット未使用品となります。十数年前に旅行先の岩手県で購入後、自宅に飾ってあったもので使用はありません。目立った傷や汚れなしです。とても綺麗で美品です。南部鉄器「南部運南堂㈲鍋元」のしおりもありますので正規品となります。★★値下げ相談歓迎★★コメント無しでもご購入できます。◆全体サイズ 幅約28㎝、高さ約26㎝(板込み釜口迄)◆湯釜 幅約20㎝、高さ約14㎝（素人計測につき、多少の誤差はご了承ください。）◆ 商品明細(茶の湯セットは未使用)①湯釜～蓋付②風炉③五徳④ねじり鐶1対⑤灰ならし＊しおりにある火箸1対、砂1Kg(耐熱性)はありません。◆写真の物がすべてとなります。※五徳が誤って逆さまで写っています。申し訳ありません。◆写真には見えない部分で小キズ等ある場合がざいますが現品優先にてお願い致します。◆照明、撮影環境により色味が変わる場合がございます。◆共箱はございません。プチプチに包んで発送いたします。#茶道具#鉄瓶#急須#南部鉄瓶#調理器具#五徳#ゴトク#南部鉄器五徳#鉄分給＃三厳堂＃南部盛岡＃南部鉄器＃六角形＃六角型＃亀甲型＃亀甲形#引越し#骨董品#人形#置物#昭和#昭和レトロ#インテリア#茶室#茶器#釜#茶釜#鉄釜#風炉#風炉釜#面取り風炉#唐銅風炉#朝鮮風炉#鬼面風炉#電熱器#置炉#釜鐶#工芸品#ホビー#美術品#工芸品#趣味#鉄#大人#昭和#女子#お茶#鉄製虫食い五徳#囲炉裏#瓶掛#虫食い#囲炉裏#風炉釜#茶道具#火鉢#古民具#風炉#朝鮮風炉#鉄瓶南部鉄器五徳#南部鉄器火鉢



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