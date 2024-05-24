エルベシャプリエ Herve Chapelier 2884W カモフラージュ

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商品詳細
エルベシャプリエHerveChapelier2884Wカモフラージュ(ナイロンスクエアショルダー・迷彩)定価¥34,980購入:2023年1月に直営店にて旅行用に購入しましたが、使用することなく自宅保管していました。包装から出して、クローゼットに保管していましたが、底角に極若干のスレ？がございます。ご理解いただける方でよろしくお願いします。
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