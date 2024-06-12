約30000円　ケイトスペード　夏ビッグリボンストローバッグ

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商品詳細
【ブランド】ケイトスペード【商品説明】大きなボウ(リボン)がキュートなアクセントになった「OLIVEDRIVE」シリーズのハンドバッグ。籐で編みこまれたボディとレザーとの異素材ミックスデザインで甘辛ミックススタイルをかなえます。型押しが施されたレザーのシックな質感が、リボンの甘さをうまく抑えているので、フェミニンなスタイルだけでなく、クールなファッションにもフィットします。荷物の整理がしやすい内装やショルダーストラップが付属した、機能性も充実の一品です。【サイズ】本体：約26ｘ30ｘ15(HｘWｘD単位cm)A4サイズ入ります。ハンドル高さ：約12cmショルダーストラップ長さ：約91-103cm約3cmごと長さ調節可能取り外し可能ショルダー紐はチェーンタイプと普通の紐タイプの2種類あり【本体重量】約1010g【カラー】LIGHTNATURAL(ライトナチュラル)【素材】本体：ナイロン/コットン/牛革【スペック】マグネットスナップ式開閉内側：パーティション兼ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、ファスナーポケット×1外側：オープンポケット×1、底鋲×4【付属品】保護袋【状態】外側、内側ともに状態が良く綺麗です。持ち手のハンドル部分が少し捻れがありますが、かなりオススメな商品です。保存袋は若干汚れがございます。【購入先】ブランド卸専門店古物商許可証東京都公安員会第306601605057号↓商品一覧↓是非覗いてみてください！#ちゃんちゃん全商品k4.4142
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