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商品詳細
購入してそのまま保存！外に持ち出しはしてません。マリークワントのショップで購入しました。カラー...薄めのブルーポケットがいっぱいあり便利です。色は４枚目をご覧下さい。こちらは肩掛け紐は付いてません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation132621.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild845652.html
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