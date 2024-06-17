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ファイナルファンタジーVIIポリゴン
商品番号 C52796464062
商品名

ファイナルファンタジーVIIポリゴン
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

セフィロスとエアリスのセット売りになります！素人保管のため目立った汚れ等はないと思いますが、神経質な方は、ご遠慮ください。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジーフィギュア種類···コレクションフィギュア
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