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BACK開きデザインノースリロングワンピース
商品番号 N35032165564
商品名

BACK開きデザインノースリロングワンピース
ブランド名 チコ／フーズフーチコ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品ポイント】・綿麻素材で暑い時期もさらっと着て頂けるワンピースです。生地がしっかりしてるので透け感も気にならず、夏素材でさらっと軽く着こなせます♪・両サイドとバックスタイルの肌見せで、ヘルシーな女性らしい印象に。・ウエストの切替位置が高めになっているので、ロング丈でも全身のバランスを綺麗に見せてくれます。袖丈···袖なしカラー···ミント柄・デザイン···無地季節感···春、夏【出品理由】似たような洋服を持っていた為【使用頻度】室内で1回程【価格】定価¥8,690(税込)現在、店舗・ネット共に在庫なし#チコ#フーズフーチコ#ノースリーブワンピース#ワンピース
http://narcologia.ru/goods/Taipei821871.html
http://narcologia.ru/goods/stair736600.html
http://narcologia.ru/goods/reboot435036.html
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