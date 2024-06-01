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TORY BURCH☆マフラー
商品番号 U50732781115
商品名

TORY BURCH☆マフラー
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···アイボリー、ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）サイズ…横30センチ、縦205センチ柔らかな肌触りでベージュトーンの優しいお色目です♪目立ったダメージはございませんが細部まで気になさる神経質な方はご遠慮下さいm(__)mお写真にてご確認頂き納得してのご購入をお願い申し上げます。
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