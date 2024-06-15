ロエベ ロゴ ショルダーバッグ ポシェット ゴールドカラー ...

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【メーカー】ロエベロゴショルダーバッグポシェットゴールドカラー【商品コメント】大変人気の高いロエベのショルダーバッグです。大変レアな豪華なゴールドカラーです。ちょっとしたお出かけに便利なサイズです。【サイズ】横：約19.5cm縦：約16cmマチ：3cmベルトの長さ：約112cm※多少の誤差はご了承下さい。【状態】外観はシワやスレや型崩れがありますが破れ等の目立つ大きなダメージはありません。上底部や四角やパイピング部分はスレや汚れがあります。ベルト部分はスレやネジレ等の使用感がありますが目立つ亀裂や千切れはありません。ベルトの付け根部分はしっかりとしてますので問題なく重い荷物を入れて肩掛けが可能です。内側はメインポケットの底部に汚れやシワや糸飛び補修があります。内ポケットはシワや薄い汚れがあります。内張は布仕様の為、ベタ付きや剥がれ等の心配もなく普通にお使いいただけます。各ファスナーの開閉はスムーズです。当ショップの商品は正規店や中古ブランドショップで購入した正規品鑑定済みの本物の商品です。どうぞご安心してお買い求めくださいませ。すべて写真と説明のとおりです。ご質問の返答は出来る限り早く対応させて頂きます。それではよろしく願いします。他にも、ルイヴィトン、グッチ、エルメス、セリーヌ、フェンディ、シャネル、ロエベ、フェラガモ、バーバリー、ディオール、プラダ、カルティエ、サンローラン、ヴェルサーチ、ブルガリ、ミュウミュウ、バレンシアガ、ケイトスペード、マイケルコース、フルラ、コーチ、ティファニー、ボッテガヴェネタ等の商品をお取り扱いしておりますので、よろしければご覧ください。