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美品 ポロ ラルフローレン リネン ボウタイ ブラウス QR 付き
商品番号 E70834593989
商品名

美品 ポロ ラルフローレン リネン ボウタイ ブラウス QR 付き
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,599 円
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商品詳細

POLORALPHLAURENポロラルフローレンリネンボウタイラルフローレン株式会社表記QRコード付きなので新しいモデルです！特にダメージはなく綺麗だと思います。表記サイズXSゆったりめなのでS〜Mサイズ程のサイズ感です。平置き採寸着丈62cm身幅50cmゆき丈30cm素材···麻ネストローブマーガレットハウエルMLH.yaecaアーツアンドサイエンスランフランセダンタンイチイチアンティークスichiネストローブジャーナルスタンダードジャーナルスタンダードレリュームアーバンリサーチpritユナイテッドアローズビューティアンドユースイエナIENAスローブイエナスピックアンドスパンフレームワークミズイロインドmizuiroind北欧の暮らしRRLダブルアールエルアメカジポロカントリーポロスポーツカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···チェック
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