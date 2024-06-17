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Raw Vintage RVS-108 開封済み未使用品
商品番号 C97665428001
商品名

Raw Vintage RVS-108 開封済み未使用品
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 1,892 円
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商品詳細

ロウビンテージのサドルセットPureSteelSaddlesRVS-108の中古品です。開封した後、サイズ違いに気づき、取り付けをしていない未使用品です。参考価格：5,980円@サウンドハウス
http://narcologia.ru/goods/browse269091.html
http://narcologia.ru/goods/injure654567.html
http://narcologia.ru/goods/conception750157.html
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