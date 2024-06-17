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- Raw Vintage RVS-108 開封済み未使用品
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商品詳細
ロウビンテージのサドルセットPureSteelSaddlesRVS-108の中古品です。開封した後、サイズ違いに気づき、取り付けをしていない未使用品です。参考価格：5,980円@サウンドハウス
http://narcologia.ru/goods/browse269091.html
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