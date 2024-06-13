☆新品未使用☆LeSportsac レスポ×ミッフィーコラボ ショルダーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(*´˘`*)こちらはLeSportsacレスポートサックのミッフィー柄ショルダーバッグ(ミニポーチ付き)になります。軽量で、収納力抜群のLeSportsac定番ショルダーバック、日常通勤又デイリー旅行にも大活躍です(*^^*)◎サイズ(約)横32cm×縦23cm×幅11-14cmショルダー長さ：約67-128cm（斜めがけ可♪）◎仕様メイン開閉種別：ファスナー２内部様式：ファスナーポケット×1外部様式：ファスナーポケット×3内部様式：オープンポケット×2ポーチ付き重量：約400g◎商品名LeSportsac7507DELUXEEVERYDAYBAGG825ミッフィーアンドダーンブラック◎梱包／配送形状、素材に著しい支障が出ない程度に折りたたみ、極力厚みを抑えた発送となります。◎お知らせ他商品とのおまとめ割引き承ります！即購入OKです!!自宅保管の新品未使用品です。写真は実際にお送りするものになります。他のフリマサイトでも出品している場合があるため、売り切れの際はご了承ください.ˬ.))⬇よろしければこちらもご覧ください♪⬇#ぱに_アイテム一覧#ぱに_レスポ#ショルダーバッグ#ポーチ#Lesportsac#レスポートサック#レスポ#ショルダー#ブラック#miffy#ミッフィー#大容量#ピーターラビット#うさぎ素材...ナイロンカラー...ブラック
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