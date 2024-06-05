ヴィヴィアンウエストウッド レア キャンバストートバッグ ...

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カラー···ベージュトートバッグ種類···キャンバストートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)、持ち手…レザー(本革)、バッグふちどり…ビニール柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)バッグサイズは縦:35㎝横:40㎝幅（マチ部分）12㎝ロゴマーク部横:7㎝縦:4.5㎝⚠️背面に黒い汚れ、ふちどりにスレ、全体的にうす汚れ使用感があります。人の手に渡った使用品ですので神経質な方やお気になさる方はご遠慮ください。⚠️大容量のキャンバストートバッグです。ブラックオーブが珍しいレアなものだそうです。旅行、通勤、通学に使い勝手の良い大容量タイプ購入時の金額¥40,000