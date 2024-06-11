

新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル



新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル 新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル

紙袋、箱など付属品すべて付いております。大変人気の商品！ビーチタオル・LVバケーション他の色を使っているので、新品のこちらをお譲りいたします。タオル特有のたたみジワあり。お探しの方いかがでしょうか？よろしくお願いします♪サイトより引用〜プールサイドで寛ぐのに最適な「ビーチタオル・LVバケーション」。立体的なジャカード織りの技法を駆使し、コットンタオル生地の片面はベルベットのように柔らかく、もう片面は弾力性のある質感に仕上げました。背景にあしらったモノグラム・フラワーパターンやリボンに添えた「LouisVuitton」シグネチャーも魅力。製品仕様150x95cm(幅x高さ)カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）