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新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル
商品番号 V56422865402
商品名

新品未使用LOUIS VUITTON ルイヴィトン タオルケット ビーチタオル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

紙袋、箱など付属品すべて付いております。大変人気の商品！ビーチタオル・LVバケーション他の色を使っているので、新品のこちらをお譲りいたします。タオル特有のたたみジワあり。お探しの方いかがでしょうか？よろしくお願いします♪サイトより引用〜プールサイドで寛ぐのに最適な「ビーチタオル・LVバケーション」。立体的なジャカード織りの技法を駆使し、コットンタオル生地の片面はベルベットのように柔らかく、もう片面は弾力性のある質感に仕上げました。背景にあしらったモノグラム・フラワーパターンやリボンに添えた「LouisVuitton」シグネチャーも魅力。製品仕様150x95cm(幅x高さ)カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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