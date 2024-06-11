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TIDEWAY タイドウェイ ヌメ 本革 2WAY ボストン ショルダーバッグ
商品番号 J64180999458
商品名

TIDEWAY タイドウェイ ヌメ 本革 2WAY ボストン ショルダーバッグ
ブランド名 タイドウェイ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。TIDEWAYタイドウェイ日本製NUMESHIKAKUBOSTONヌメ本革2WAYボストンショルダーバッグです。高級感を感じる、厚口のヌメ革を使用してつくられたショルダーバッグ、NUMESHIKAKUBOSTONです。テカテカせず、比較的マッドな仕上がりで落ち着いたイメージ。光が当たったときは上品な柔らかなツヤ感を感じます。比較的均一な質感のレザーを全面に使用して作られており、手触りもなめらか。型崩れの心配ないほど厚口の革なのでしっかりとした印象の本革です。使用頻度とともに自然なツヤが増してくるのは革の魅力のひとつです。金具はレザーと相性の良いアンティークゴールド色で。MadeinJAPANの丁寧でしっかりとした作り、本革ならではの経年変化をお楽しみいただけます。デザインは、シンプルでありながら、上品さ・かっこよさ・エレガントさが漂うスクエア型。また、シンプルなのでカジュアルテイストな雰囲気にもぴったり。洗練された大人のためのバッグです。定価24,200円MADEINJAPAN色CHOCO＊幅上約23cm＊幅下約23.5cm＊高さ約18cm＊マチ約6cm＊持ち手内周約16cm＊ショルダー約100cm〜120cm(ショルダーベルトは長さ調整・取り外し可能)素人採寸のため多少の誤差はご了承くださいませ。目立ったキズや汚れは無いのですが写真の様にクスミや多少のスレはございます。出品の際に汚れやダメージを検品しておりますがわずかな見落としがある場合もございます。神経質で細かい性格の方はご購入をご遠慮下さい。使用したお品ですので商品状態にご納得の上ご購入ください。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/ramshackle316866.html
http://narcologia.ru/goods/displease381031.html
http://narcologia.ru/goods/traverse920226.html
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