ゴルフレディースレインウェア　コルウィンレインスーツ　レディースカッパ　カッパ

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商品詳細
カラー···ピンクサイズ・・Mコルウィンのレディースレインウェアです♡ラウンドにて2度程使用です。 袋に少し汚れありです。ズボン裾にも少し汚れありです（17枚目写真）よく見ないとわからない程度ですが、中古品の為ご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致します♪上は両袖が外す事ができて、半袖にもなります。ウエスト部分もポケットから絞る事ができて、オシャレなタイプです。ズボンも長さが内側で調節できます♡#ゴルフレディース#ゴルフレインウェア#ゴルフレインスーツ#ウインドブレーカー#コルウィン#ゴルフレインコート#ゴルフカッパ#レインウェア#レインスーツ#カッパ
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