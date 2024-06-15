プラダ　二つ折り財布　イエロー

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財布形/開け口···二つ折り3年前にアウトレットにて購入。サフィアーノレザーの二つ折り財布です。大変お気に入りで、布に入れて持ち歩いていた為比較的美品です。コインケースの中は小銭を入れていたこともあり、やや汚れております。カードスロット5つあります。早い者勝ちですのでお早めに。値段交渉致します。カラー···イエロー素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地