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【完売品/新品】kipling キプリング 迷彩柄 ボストンバッグ
商品番号 G20665180893
商品名

【完売品/新品】kipling キプリング 迷彩柄 ボストンバッグ
ブランド名 キプリング
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

恰好いい迷彩柄のキプリングのボストンバッグです！タグは破棄しましたが、新品未使用です！ネットで購入しましたが、使用する機会がない為、気に入って頂いた方にお譲りしたいと思います。サイズ：縦35㎝・横45㎝・マチ23㎝返品には応じられない事をご承知おきください。
http://narcologia.ru/goods/Sydney305849.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring321996.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture776841.html

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