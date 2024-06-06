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- 期限限定値下！toca トカ T-TCC トリプルコンガカホン スタンド付
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商品詳細
トカのトリプルコンガカホンになります。新品で買いましたが、数回の使用しかしておりません、小傷はありますが、使用には全くの問題はありません。今国内で買おうとすると、中古品は見つからず、新品ですと5万近く買うのに躊躇う値段となっていますので、探していた方はこの機会にいかがでしょうか？スタンドが付きます。種類···コンガ,カホンアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···中級者
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