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期限限定値下！toca トカ T-TCC トリプルコンガカホン スタンド付
商品番号 H74128776841
商品名

期限限定値下！toca トカ T-TCC トリプルコンガカホン スタンド付
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トカのトリプルコンガカホンになります。新品で買いましたが、数回の使用しかしておりません、小傷はありますが、使用には全くの問題はありません。今国内で買おうとすると、中古品は見つからず、新品ですと5万近く買うのに躊躇う値段となっていますので、探していた方はこの機会にいかがでしょうか？スタンドが付きます。種類···コンガ,カホンアクセサリー・パーツ···スタンドレベル···中級者
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