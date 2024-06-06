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【新品】ベージュワンピース　日本製　9号サイズ
商品番号 V68528074804
商品名

【新品】ベージュワンピース　日本製　9号サイズ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】ベージュワンピース　日本製　9号サイズカラー…ベージュサイズ…9号素材…ポリエステル100%定価…23,000円シンプルで大人キレイなワンピースです。これからの時期も、春秋にも長袖の上に重ね着など真冬以外は着用できそうです。後ろにスリットがあるので、動きやすいと思います。ワンピース着丈約100㎝脇下身幅平置きで約48㎝こちらでいただきましたが、似合わなかったため出品させていただきます。一度人の手に渡ったものですので、ご理解いただける方の購入をお待ちしております。※梱包は、基本的にリサイクル梱包となります。※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。ご了承ください。※メルカリ初心者のため、対応にお時間をいただく場合があります。お急ぎの方はご遠慮ください。柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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