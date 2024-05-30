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エリザベスバウアー　ハート　パール　イヤリング
商品番号 H11201111622
商品名

エリザベスバウアー　ハート　パール　イヤリング
ブランド名 ヴェラウォン
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト結婚式で２時間ほど使用し、拭いてから元の箱に入れて保管しておりました。元から接着剤の変色により裏側のフチのところが茶色くなっている部分があるとアクセサリー屋さんから説明を受けました。イヤリング部の後ろに黒い汚れもありました。前から見る分には綺麗で気にせず使用できます。お安くお出ししますので前撮りや後撮りなどにもどうでしょうか。#ElizabethBower#ブライダルアクセサリー#パールイヤリング#ハートイヤリング#エリザベスバウアー#オルガブランカ#ヴェラウォン#アントニオリーヴァ#オスカーデラレンタ#ヴェラウォン#トリートドレッシング#ハツコエンドウ#モニークルイリエ
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