【最終値下です】AVIE Aラインワンピース

ブランド AVIEサイズFREE総丈95cmcolorブラック販売価格¥20,8002回ほどの着用で美品です。(クリーニング済)自宅保管な為、神経質な方はご遠慮下さい。※値下げ交渉不可。アシンメトリーな切り替えと綺麗なAラインが魅力のチュニックワンピース。配色のテープ使いもアクセントになった、コーデの主役にぴったりなアイテムです。



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