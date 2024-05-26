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【最終値下です】AVIE Aラインワンピース
商品番号 B66612140432
商品名

【最終値下です】AVIE Aラインワンピース
ブランド名 アビィ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　AVIEサイズFREE総丈95cmcolorブラック販売価格¥20,8002回ほどの着用で美品です。(クリーニング済)自宅保管な為、神経質な方はご遠慮下さい。※値下げ交渉不可。アシンメトリーな切り替えと綺麗なAラインが魅力のチュニックワンピース。配色のテープ使いもアクセントになった、コーデの主役にぴったりなアイテムです。
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