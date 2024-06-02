ミュウミュウリボンショルダーバッグ

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カラー···ピンク吊るして保管していたのでリボン画像の様になっています。底も画像参考にお願い致しますm(__)m革はかなり柔らかいので中に財布等入れると形は整うのではと思います。5～6年程自宅保管すり替え防止の為返品不可神経質の方購入ご遠慮下さい。購入前必ずプロフ必読お願い致しますm(__)m