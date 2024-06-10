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フルラ　PIPER M DOME パイパー M ハンドバッグ ショルダーバッグ
商品番号 O31287803243
商品名

フルラ　PIPER M DOME パイパー M ハンドバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド種類···ハンドバッグ特徴···2wayFURLAのパイパーです。色はピンク寄りレッドです。【サイズ】タテ24cmxヨコ28cmxマチ14cmポケットの数:4(外側1/内側3)重量:640gショルダーストラップ付き(全長92cm)2018年8月にAmazonで26,757円で購入しました。とても大切に使っていたため、特に目立ったキズや汚れ等ないと思います。内側のフルラのロゴなどの透明なフィルムを剥がさず使っておりました。ショルダーストラップは未使用です！ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さいませ。よろしくお願いいたします！
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