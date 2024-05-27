JPW-T100-KV タイガー　炊飯器

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商品詳細
炊きたてJPW-T100-KV[モーブブラック]]【仕様】サイズ（約)(cm)幅×奥行×高さ：26.0×35.4×20.0本体質量(約)：3.7kg炊飯容量：5.5合炊飯方式：IH内釜仕様：遠赤黒厚釜内釜厚み(mm)：1.5mm内なべ保証：1年炊飯時間（標準）：44〜56分炊飯時間（早炊き）：20〜36分保温時間：24時間定格消費電力（炊飯・湯沸時）：1225Wメニュー数：15メニュー炊飯量···5.5合～8合未満
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