YA-MAN スカルプリフト　アクティブ　プラス

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myseMS-82GGRAY#ヤーマンご覧いただきありがとうございます。2023年9月30日に購入しました。充電して濡れた肌で試しましたが、肌に合わなかった為出品致します。お風呂場の多湿な場所では使用しておらず美品ですが一度人の手に渡ったお品という事で神経質な方はご遠慮下さい保証書、取説、画像の物が全てになります。返品不可YA-MANミーゼ