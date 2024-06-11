アイスダンディ　SKB-2108

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商品詳細
先日楽天で購入した商品になります。付属品は全て綺麗な状態でそれっていて開けましたがあまり使っておりません。新品よりお安くお求めの方は是非ご購入下さい。動作確認済み。タイプ···美顔器部位···全身
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