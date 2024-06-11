ALLPOWERS S1500ポータブル電源 1500W 充電 キャンプ

⌘∽ご覧いただきありがとうございます∽⌘★¨̮新品未使用★¨̮即購入OK！★¨̮送料無料☆フォロー割あります☆お値段から更に100円引き致します。※購入前にコメント欄へ『フォロー割希望』と一言お願いします。∞----------------------------‪-‬---------∞◎片手で持ち運べるポータブル電源ALLPOWERSS1500ポータブル電源は、軽量・コンパクトでありながら、家庭用コンセントの規格を備えています。32×22×19cmと狭いスペースでも収納しやすく、ハイパワー領域のポータブル電源の中では比類のない軽さを誇ります。キャンプ、車中泊、テレワーク、仕事、仕事、日常の節電対策、防災対策にも大活躍！◎コンパクトなのにドライヤーも使えるポータブル電源ALLPOWERSS1500を家庭用コンセント100Vの15A規格まで再現しました。合計最大1,500W出力可能なAC出力ポートを4ポート備え、最大3,000Wのサージに対応しているので、エアコン、ヘアドライヤーなどの大電力機器も使用できます。◎照明LEDライト付き・11台のデバイスに同時給電大容量バッテリーは、最大11台のデバイスを同時に充電できるパススルー機能を搭載しています。家でも車でも電気量を気にせず温かな生活をお楽しみいただけます。ポータブル電源の前面にはLEDライトが2つ付いており、夜間照明や停電時の非常灯としても使えます。◎アプリで遠隔操作、50Hz/60Hz切り替え簡単BLUETOOTHとペアリングすることで、ALLPOWERSアプリからポータブルS1500電源を簡単に管理、操作できます。ALLPOWERSアプリをダウンロードすると、iOSデバイスでもAndroidデバイスでも簡単に操作できます。ALLPOWERSアプリを使えば、電源残量の確認、電源のオンオフ、周波数の切り替えなどが簡単に行えます。日本で使用されている周波数は50Hzと60Hzの2種類です。周波数の異なる機器をそのまま使用すると、正常に動作しなかったり、故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。



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