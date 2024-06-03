家庭用脱毛器⭐︎エピレスト

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商品説明エステ業務用機器専門メーカーが開発！6つの機能を進化させフルモデルチェンジだから凄い！技術が詰まったエピレスト1.クールな照射面で肌をいたわる照射面の周囲を即時に8℃まで冷却するクーリングシステム搭載。肌を冷やすことで、従来の光美容器に比べ、皮膚表面の熱の放出をサポートし肌をいたわるシステムです。2.まるで無制限ショットエピレストは業務用脱毛機の技術で高性能なランプを搭載。そのため100万発のテストをクリアし、ショット数にとらわれることなくお手入れを行うことができます。3.使いやすいハンマー型デザイン機械をバランスよく持つことができ、照射部位の角度に合わせ、機械をコントロールしやすいハンマー型デザインを採用。⭐︎3回ほど使用しております。残ショット数はわかりかねますが元々100万回あるものですのでかなりあります。