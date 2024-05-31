ハスラー　リフトアップ　タナベ

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商品詳細
ハスラー MR41S.31S. (FF)タナベ、リフトアップサスです。車両を手放す時に外したのは物になります。使用期間は一年で、約7000キロ程になります。気軽にコメント宜しくお願いします。
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