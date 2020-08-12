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商品詳細
HKSヘルパースプリングセット ID65自由長70mm 19.8N/mm(2.0kgf/mm)品番は82004-AK002になります。使用感ありますがまだまだ使えます。上記内容でご理解頂ける方でご購入よろしくお願い致しますm(__)mHKSスプリング車高調MAQsマックスswiftスイフトHYPERCOハイパコ
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